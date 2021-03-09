周二日股收高。投資人追捧消費與地產類股，看好隨著經濟從新冠肺炎疫情中復甦，這些族群將直接受惠。

周二收盤，日經225指數收漲0.99%，為29,027.94點。東證一部指數漲1.27%，為1,917.68點。

對景氣循環敏感的消費類股與地產股勁揚，為日股帶來提振，投資人看好在國內經濟加速復甦之際，這些類股的表現較好。

受隔夜美國同業重挫影響，以及部分投資人在本財年於3月31日結束前將獲利落袋，科技股早盤表現疫弱，但午後反轉收高，顯示整體氣氛仍然樂觀。

三井住友信託銀行市場策略師Ayako Sera表示，科技股有一些賣壓，但同時投資人也願意進場低接與國內經濟連動的價值型股票。現在能看到投資人已經開始為疫後的生活布局，但市場仍可能在當前水準進行整理。

在東證核心30指數中，本田汽車收漲3.68%，表現最佳，其次為安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma）漲3.64%。日圓兌美元跌至9個月新低，為出口股帶來提振。基恩斯（Keyence Corp）收跌3.02%，日本電產（Nidec）跌2.91%，表現最疲弱。

(時報資訊)