家住桃園的21歲周先生沒有心臟病史，卻突然在家中暈倒，救護人員到場後周生先已無意識、無脈搏，急救後送往當地醫院急診室，但病人狀況危急需要葉克膜支援，醫院聯繫新竹台大分院新竹醫院協助幫忙，最後成功跨縣市保住病患生命，病患轉往新竹救治後，12天便順利出院。

周先生曾被診斷有心律不整，但因為平日生活沒有異狀，故不以為意，日前突然在家昏倒失去意識，救護人員到場後持續急救，並立即送往附近醫院急診救治，在急救期間病人的心電圖一直呈現心室顫動的心律，即使使用體外電擊仍無法恢復心律。

當地急診室醫師緊急聯絡新竹台大分院新竹醫院，表示病人需要葉克膜支援，心臟血管外科醫師蔡孝恩立刻啟動葉克膜團隊，跨縣市至桃園協助裝置救援。從接到電話到葉克膜裝置完成至回復穩定循環，僅花費約90分鐘。同時將病人轉至新竹台大分院新竹醫院心臟科加護病房。

病人到達新竹台大分院新竹醫院後，團隊發現他有「沃夫-巴金森-懷特症候群」，此心律不整有猝死風險，醫護團隊緊急安排電氣燒灼手術，使用傳統電燒方式以根除病人沃夫-巴金森-懷特症候群。病人也在術後第4天順利移除葉克膜，並且在12天後順利出院。出院時病人意識清楚正常，活動自如，沒有留下神經學的後遺症。

新竹台大分院新竹醫院為竹苗地區唯一全時間待命的葉克膜照護團隊，目前有6名心臟血管外科專任醫師與4名體外循環師，可以接受24小時葉克膜支援與開心手術，多次協助院外及跨縣市葉克膜緊急醫療，自2013年起已經累積35例院外支援，涵蓋桃竹苗各大醫院。

(中時 )