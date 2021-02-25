新竹縣政府為了打造無障礙交通環境，試辦智慧友善號誌系統計畫，於高鐵新竹站周邊4個路口作為試辦地點，新竹縣長楊文科（左三）25日實地勘查。（莊旻靜攝）

方便身障者過馬路！新竹縣政府為了打造無障礙交通環境，以高鐵新竹站周邊4個路口作為智慧友善號誌系統計畫的試辦點，民眾下載App後，靠近路口時設備及會感應，延長行人通行秒數，並播放路口名稱等資訊，行人穿越道也加設視障引導標線，新竹縣長楊文科25日實地勘查，若試辦狀況良好，未來將擴大至其他路口。

楊文科25日前往高鐵七路、文興路二段交叉路口，了解智慧友善號誌系統計畫的施行狀況與操作方式，並邀請新竹縣視障福利協進會理事長劉新貴等人到場體驗，楊文科表示，對於視障、高齡者及行動不便者，受限感官及身體功能，需要更周延的友善設置，因此與視障者、專業定向師訪談，了解實際需求。

此次試辦地點以高鐵新竹站至視障福利協進會、生醫園區台大分院沿線路口，主導此計畫的交通旅遊處表示，日前已邀請視障者與家屬測試，滿意度高達9成，未來將視成效及經費籌措狀況，評估擴大設置的可行性，期盼能使視障者生活、就醫、交通轉乘等，更加方便。

由於視障者在通行路口時，不易得知通行方向、綠燈剩餘秒數，且因行動速度較慢，此次試辦方式為使用者在手機安裝裝APP並打開藍芽裝置，靠近路口設備自動感應或按壓號誌按鈕，即可延長行人通行秒數，APP也會語音播報所在路口名稱、各方向秒數等資訊。

為了友善視障者，路側喇叭也會依照綠燈方向發出不同聲響，告知視障者路口資訊，並提醒其他用路人有視障者通過路口。此外，行人穿越線也設置引導標線，避免視障者偏離行人穿越線。

(中時 )