台灣高鐵（2633）積極配合政府防疫政策，19日宣布「和平紀念日疏運」期間自2月26日至3月1日總計4天，所有車次改採全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，3月2日則維持自由座服務。

同時，連假期間將再加開12班次列車（南下6班、北上6班）以加強服務旅客。台灣高鐵「和平紀念日疏運」再加開車次及原本各車次保留之自由座車廂座位，將同步自2月21日（日）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵表示，為釋出原自由座座位，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）及站內售票通路（售票窗口、自動售票機）將自2月20日晚間21時至24時，共3小時暫停受理2月26日至3月1日之訂位購票服務，僅受理付款、取票或退票作業，其他日期之票務作業則不受影響。

此外，針對付款期限至2月20日24時為止之已訂位車票，高鐵公司將自動展延付款期限至2月21日，以保障旅客權益不受影響。

台灣高鐵提醒旅客，在此次再加開車次中，部分到站時間超過晚間24時，包括：2月26日南下1337、1297車次抵達台南、左營時間；3月1日北上1336車次抵達南港時間，以及1576、1698、1296車次抵達板橋、台北、南港時間，均超過晚間24時。建議欲搭乘上述6班次列車的旅客，提早安排到站後接駁方式，並已協調各站排班計程車配合末班車時間。

台灣高鐵2021年和平紀念日疏運期間共加開114班次列車（南下55班、北上59班），總計5天提供850班次列車的旅運服務。高鐵企業網站首頁已持續更新「銷售資訊」，歡迎旅客預先查詢，提早規劃行程。於全車對號座期間（2月26日至3月1日）仍有搭乘需求的定期票及回數票旅客，敬請提早訂位購票，並依照票面所載車次及車廂座位搭乘。

(工商 )