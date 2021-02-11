受華爾街股市走跌拖累 歐股收黑 08:292021/02/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲主要股市今天收低。雖然企業財報報佳音，助長投資人對經濟反彈的樂觀情緒，令歐股稍早走揚，後來卻受華爾街股市從紀錄高點回落拖累。 倫敦FTSE 100指數下跌7.20點或0.11%，以6524.36 點作收。 法蘭克福DAX 30指數下滑78.83點或0.56%，收在13932.97點。 巴黎CAC 40指數下跌20.74點或0.36%，收5670.80點。（譯者：楊昭彥）1100211 股債市動向 利多添柴火 全球股市迎金牛 盤中零股交易上路100天 小資族存股應培養兩大能力 (中央社) #股市 #指數 #華爾街股市 #華爾街 #譯者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股走勢分歧 道瓊指數再創新高 08:282021/02/11 財經 救特定慘業 藍籲政府提紓困3.0 04:102021/02/10 財經焦點 《商情》運價走低 BDI指數回落1.2％ 10:002021/02/09 財經 《韓股》韓國股市 11日至12日休市兩天 07:442021/02/09 財經 《日股》日本股市 11日休市一天 07:442021/02/09 財經 MSCI台灣成分股增列南電 佳格轉入全球小型指數 08:292021/02/10 財經 《韓股》不願抱股過年 KOSPI收黑 16:142021/02/09 財經 許璋瑤：台股萬六很健康 04:102021/02/09 財經要聞 匯市展望 專家看美元 恐有崩盤危機 04:102021/02/11 產業特刊 日盛投顧總經理鍾國忠：Q2達高峰 下半年震盪加劇 04:102021/02/09 產業特刊 元月證交稅收212億 史上最豐收 04:102021/02/10 財經要聞 財經熱門新聞 給華為5G開完綠燈後 德國卻轉身砸錢做一件事 - 財經 從國巨慘賠經驗 領悟出主力3個致勝心法！ - 財經 業者哭哭 澳洲龍蝦俗俗賣 災難性失業潮要來了？ - 財經 慘案 散戶搭「海盜船」有救？專家：年後這天決生死 - 財經 川普追殺令拜登死不撤 外媒爆中芯國際趕上台積電機會 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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