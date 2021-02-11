歐洲主要股市今天收低。雖然企業財報報佳音，助長投資人對經濟反彈的樂觀情緒，令歐股稍早走揚，後來卻受華爾街股市從紀錄高點回落拖累。

倫敦FTSE 100指數下跌7.20點或0.11%，以6524.36 點作收。

法蘭克福DAX 30指數下滑78.83點或0.56%，收在13932.97點。

巴黎CAC 40指數下跌20.74點或0.36%，收5670.80點。（譯者：楊昭彥）1100211

股債市動向　利多添柴火 全球股市迎金牛
盤中零股交易上路100天 小資族存股應培養兩大能力

(中央社)

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