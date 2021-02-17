日經225指數寫下1990年8月以來最高點與東證指數也創下1991年6月以來最高價位後，17日受到獲利回吐賣壓重擊，早盤雙雙走跌。日經225指數早盤收30,202.71點，下跌265.04點，跌幅0.87%。東證股價指數早盤暫收1,957.12點，下跌7.96點，跌幅0.41%。

三井住友資產管理(Sumitomo Mitsui DS Asset Management)表示，市場明顯出現獲利了結，日股上漲動力也出現熄火現象。美國與日本都出現景氣回溫現象，使得之前受到疫情影響股價慘跌的個股，也漸漸被投資人反手買進。日本開始進行疫苗推廣，對市場來說也是個利多消息。

隔夜美國科技類股表現不佳下，日本晶片與電子族群也走跌，東電化(TDK)跌3.7％，安川電機(Yaskawa Electric)跌3.8％，東京威力科創(Tokyo Electron)跌3.1％。

輪胎製造商普利司通（Bridgestone）下跌4.9％，受到疫情影響，因減損損失與重組費用拖累，公司財報出現69年以來首次虧損。

近期漲多回檔個股為M3跌3.6％，基恩斯(Keyence)跌2.4％。

另一方面，旅遊與休閒類股在日本政府開始疫苗施打後，股價逆勢走揚。

全日空（ANA）漲3.5％，東海旅客鐵道（Central Japan Railway）漲1.9％，西日本旅客鐵道（West Japan Railway）漲1.3％。東京迪士尼度假區擁有者Oriental Land也漲1.8％。

美國公債殖利率上揚也帶動金融族群走高，第一生命控股(Dai-ichi Life Holdings)漲1.3％，瑞穗金融(Mizuho Financial)漲0.8％。美國10年期公債殖利率，一度來到自2020年2月以來最高水位。

(時報資訊)