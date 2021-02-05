全球爭搶新冠疫苗，疫情不輕的日本也有最新進展，厚生勞動省預計最快在本月15日批准美國輝瑞與德國BioNTech聯手開發的疫苗。英國阿斯特捷利康5日正式向東京當局提出申請，成為繼輝瑞之後第二家申請使用許可的藥廠。

據日媒報導，日本厚生勞動省計劃於2月12日召開專家小組會議，就是否批准輝瑞疫苗上市徵詢專家建議。若專家小組亮綠燈，厚生勞動大臣田村憲久（Tamura Norihisa）料於15日正式核准。

日本官員指出，輝瑞疫苗獲准上市後，施打對象暫時限定在16歲以上民眾，但對疫苗成分有嚴重過敏反應病史的人禁止接種。

輝瑞疫苗拿到許可後，日本第一線醫護人員將優先接種，據日媒報導將從2月17日開始施打。

繼輝瑞之後，英國藥廠阿斯特捷利康攜手牛津大學開發的新冠疫苗，5日也正式向日本政府提出使用許可申請。 阿斯特捷利康發聲明表示，該公司已提出疫苗特別批准申請，預定3月向日本當局提交更進一步的臨床試驗數據。

日本政府係去年12月與阿斯特捷利康簽約，採購1.2億劑疫苗供6,000萬日本民眾施打。阿斯特捷利康去年夏天起在日本展開臨床試驗，招募256位志願受試者。

日本從西方疫苗開發商取得至少5.64億劑新冠疫苗的採購權，數量居亞洲之冠，供全日本1.26億人口接種綽綽有餘。

(工商 )