世界衛生組織（WHO）今天表示，阿斯特捷利康（AstraZeneca）的2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗正處於世衛緊急使用清單審查的最後階段，可望於2月中旬獲得批准。

路透社報導，官員在與世衛免疫專家戰略諮詢小組（SAGE）召開的聯合簡報會中建議廣泛使用AZ疫苗，並強調施打這種疫苗的好處勝過任何風險。

世衛首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan ）在會中說，我們希望AZ疫苗列入世衛緊急使用清單後，就能開放民眾施打。

詢及世衛為何在備受矚目的美國大型臨床試驗數據出爐前，便對疫苗使用提出建議，SAGE主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）說，美國研究數據「預計3月才能出爐」。

他說：「全球許多國家每天都有數以千計的人染疫死亡。」

克拉維奧托說，透過各種方式來減緩疫情，是完全合理的做法，「即使資訊不如我們所希望的那樣完整」。

(中央社)