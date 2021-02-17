新光金(2888)旗下元富證券推動金融教育，與凱衛(5201)合作舉辦「元富盃程式交易競賽」，藉此培育證券程式交易撰寫人才，提升金融科技水準和相關素養。除了首獎優勝者可獲10萬元獎金，凡晉級決賽者皆有元富證券優先就業機會，完成報名參賽者本人，亦享有元富證券為期一年電子交易手續費優惠。

元富證券李明輝總經理表示，隨著科技及網路的進步，程式交易已越來越普及，投資人可透過程式語言將策略系統化，降低因情緒影響理性判斷的變因，其中MultiCharts是進入門檻較簡單，也是全台灣最多人使用的程式交易語言。期盼透過舉辦「元富盃程式交易競賽」，鼓勵更多學生及國內投資者將操盤策略程式化，同時藉此提升元富證券於金融數位化的發展能量，強化金融科技在整體證券市場的應用。

元富盃程式交易競賽報名自即日起至3月1日止，組別分為社會組100名及學生組200名，成功報名者將獲得MultiCharts使用序號，參賽者獲得序號後，需依比賽辦法繳交書面及程式資料，由元富證券專業評審團初賽評選，晉級複賽者將進行為期近兩個月的實盤模擬交易，社會組及學生組各取排名前8名、共16名晉級決賽，決賽將於5月22日在新光人壽摩天大樓舉辦，採口頭簡報6分鐘及評審問答6分鐘，選手須向評審介紹策略發想、交易邏輯及策略績效。社會組及學生組將各取前三名獲勝者，首獎獎金10萬元，且凡晉級決賽者皆有元富證券優先就業機會。

(時報資訊)