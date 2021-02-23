過去一年集保結算所不畏疫情挑戰，持續建構後台數位化工程，並推動普惠金融「好享退」專案，成功引起民眾對退休理財議題的重視。迎接金牛年，集保結算所林修銘董事長表示，集保將推動「打造eSMART系統並研議相關投資人服務」、「建置境內基金集中清算平台」，以及「協同投信及保險相關業者，構築退休準備平台」等三大專案。

集保現在使用的SMART系統，在提供證券商受理投資人申辦帳簿劃撥作業資料傳輸、查詢上扮演重要角色，未來將逐步升級為eSMART數位帳簿劃撥平台，證券商可透過eSMART以數位方式處理、傳遞、保存各項帳簿劃撥作業文件，提升整體作業效率。升級後的平台，未來規劃與有190萬戶使用者的「集保e存摺」APP整合，投資人可使用「集保e存摺」APP或使用電腦網頁線上申辦帳簿劃撥作業。eSMART數位平台完整服務規劃上線時程約需二到三年時間，今年將是第一階段計劃的啟動。

境內基金集中清算平台之建置為集保今年第二大專案執行，由於基金已是民眾資產配置重要工具之一；然而，眾多基金銷售機構面對多個基金保管銀行專戶，雙方每日款項收付作業極為複雜，其多對多的款項收付作業特性，也導致資金收付成本較高；為解決此一現象，集保著手研議基金集中清算的相關作業程序，期望可以透過降低相關機構間基金交易款項收付作業成本，同步使得基金投資人的交易成本也可以下降，並提升整體基金市場作業效率。

集保在普惠金融業務上，迴響最大莫過於「全民退休自主投資實驗專案-好享退」，成功掀起退休理財的風潮，為因應高齡社會與少子化的情形，以及民眾對於長期退休投資理財的需求增加，集保今年的第三大專案，就是規劃並由基富通證券執行，建置結合退休理財與公益色彩的「退休準備平台」，提供適合儲備退休金之長期投資商品之相關資訊，該平台內容預計含括：教育、投資、保險及公益等四個部分；除提供民眾以定期定額方式投資基金之外，亦結合壽險公司推廣適合退休保障之壽險商品，目的透過教育及公益的整合，引發更多的社會關注度，拓展更多年輕族群對高齡化與退休準備的認知，進而親身參與及早啟動退休準備。

林修銘董事長指出，金融後台作業牽一髮動全身，建置速度在追趕數位金融科技發展之餘，所跨出每一步更要有極高謹慎度與長程的規劃眼光。集保牛年所制定三專案，不論核心事業、普惠金融皆自金融市場細部作業紮根而來，期望為我國前台各項金融服務枝繁葉茂、擴張成長帶來源源不絕的充沛能量與前進動力。

(工商 )