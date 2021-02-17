全球疫苗生產以牛津／AZ疫苗最大宗，輝瑞／BNT次之，已有60國接種，每星期平均注射4200萬劑。公衛學者推估，在此情形之下，再加上防疫公衛措施，全球可望於今年10月底解封，明年則可終結疫情大流行。

台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及研究團隊今透過直播，統合分析現有疫苗效益，台大公衛校友、醫師廖思涵提到，目前有發表第3期臨床試驗的4支疫苗，以輝瑞／BNT疫苗效益95％為最高，莫德納保護力94.1％居次，俄羅斯史普尼克五號91.6％位居第3名，牛津／AZ是70.4％是第4名。

廖思涵認為，輝瑞／BNT及莫德納疫苗都是mRNA疫苗，牛津／AZ及俄羅斯史普尼克五號都是載體疫苗，論及牛津／AZ和史普尼克五號的差別，即在於俄國採用的是雙載體，可能與其保護力較高有關。

廖思涵提醒，目前探討疫苗效益都是以「減輕症狀」為主，已可達到減少重症目標，但對於保護免於感染的證據，還需要更多研究。面對變異株的挑戰，包括輝瑞／BNT及莫德納等mRNA疫苗，在設計上都比較容易修正，對抗變異株應不是問題。

公衛學者張維容指出，現有疫苗面對主流的D614G病毒幾乎都有效，但面對N501Y或是英國、南非變異株，除了沒有資訊，就是效益不明確，但可以看到南非變異株已被證實導致至少4種疫苗保護力下降。

公衛學者任小萱說，全球現已有60個國家開打疫苗，已用掉超過1.7億劑，平均每星期打掉4200萬劑，數量超過台灣的人口。在此情形下搭配防疫公衛措施，全球可望於今年10月底解封。不過，五大洲接種率仍不均，非洲、亞洲、南美洲敬陪末座，期待COVAX疫苗開始配送能幫助接種率較低的國家開始與歐美齊頭並進。

公衛學者林庭瑀分析，在大陸疫苗方面，大陸重組蛋白疫苗和滅活疫苗，面對南非變異株保護力下降僅1.6倍，但其實大陸疫苗的實證發表進度，仍落後於莫德納、輝瑞／BNT、牛津／AZ等疫苗。

(旺報 )