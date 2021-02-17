新冠肺炎疫情未歇，疫苗被視為推動邊境解封的希望。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露，原本向BNT直接洽談500萬劑疫苗（輝瑞/BNT疫苗），甚至連新聞稿都已經準備好，卻因為外力介入而生變。他也坦言是政治上的壓力，但無法證實是上海復星攔截，並表示BNT當初給的理由是內部有意見、國際疫苗分配問題。

陳時中今接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時表示，指揮中心去年3月就成立疫苗組，進行資料的搜集，6月根據資料和原廠聯繫，希望藥廠提供進一步的資料給我們，8月則成立採購小組。

前段時間指揮中心購買了一些疫苗，包括1000萬劑AZ疫苗、476萬劑COVAX疫苗，另有500萬劑的當時還沒完成，本來認為可以及早把這件事說清楚，結果也沒辦法講。陳時中透露，當時是直接和BNT談，甚至新聞稿都準備好了，大家也都互相看過了，但因為外力介入導致疫苗採購突然生變。

主持人周玉蔻接連追問，對於該外力是不是大陸因素、是不是上海復星醫藥攔阻？陳時中都未正面回應，並表示外力有很多種，可能有很多因素，總是要更謹慎，相信這當中有政治的壓力。周玉蔻再追問，是不是懷疑有人告訴告訴上海復星？他則表示，不知道，有可能商業的關係、政治的意涵，他無法斷定。

陳時中表示，台灣故意破壞的可能性不高，不過有人可能會講一些周圍的話，但這對我來講不是很重要，有點打亂我們的布局。會後陳時中接受媒體聯訪時，被問及此次是不是證實是因上海復星才導致破局，他表示，無法證實是復興，BNT給的理由是內部有意見、國際疫苗分配要等一等。台灣在國際上的處境很困難，沒有簽約就會有變數存在。此次BNT不是毀約，而是最後的簽訂沒有完成。

(中時 )