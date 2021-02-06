港交所5日宣布，投資新設立的廣州期貨交易所（廣期所）7％股權，投資涉及金額人民幣（下同）2.1億元，這是境外機構首次獲准入股大陸期貨交易所。

綜合港媒報導，香港交易所代理集團行政總裁戴志堅對此表示：「我們很榮幸能夠作為創始股東參與廣期所的建設。這項投資符合香港交易所立足中國的戰略，為香港交易所攜手內地同業共同推動中國衍生品市場的發展提供了寶貴機遇。」

戴志堅強調，作為大灣區可持續金融的領導者，香港交易所希望透過支持廣期所的市場化和國際化發展，與廣期所共同推進大灣區綠色低碳市場的發展。

報導指出，立足大陸市場是香港交易所「戰略規劃2019-2021」的三大主題之一，旨在透過雙向資本流動促進大陸資本市場的可持續國際化，以及為大陸財富實行多元資產配置提供便利性服務。

報導稱，廣期所已經完成工商登記，註冊資本金30億元。上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所、香港交易所以及中國平安、廣東珠江投資控股集團有限公司、廣州金融控股集團有限公司等廣東企業作為廣期所的股東參與建設發展。

其中，上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、中國金融期貨交易所股份有限公司、中國平安保險（集團）股份有限公司分別持股15％，廣東珠江投資控股集團有限公司、廣州金融控股集團有限公司分別持股9％。

(工商 )