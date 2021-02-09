美食-KY（2723）1月合併營收16.3億元，較去年同期減少11％，跌幅較前月份收窄。儘管大陸餐飲行業一月份受到疫情復發影響，業績普遍收到壓抑，但美國市場歷經去年底疫情高峰後，一月中旬起確診人數下降，疫苗施打更持續加速，帶動當地85度C營收較前月份雙位數成長。

展望後市，美國政府指出目前全國已施打超過一億兩千萬劑疫苗，春季也會持續有更多疫苗問世，施打進度將持續加速，可望在夏天到來時恢復正常生活。法人因此也看好美食-KY北美門店營收能逐月成長，往疫情前的水準靠攏。

1月間，大陸各地，包括北京及上海，陸續有零星疑似本土傳播的新冠病例，直接影響民眾消費意願。法人指出，疫情升溫確實影響到餐飲行業的表現，1月服務業採購經理人指數更跌至一年來低點。但85度C憑藉著領先同業的現烤麵包銷售表現，力保同店銷售表現僅較去年同期微幅下滑。10月以來陸續升級的早餐、下午茶等套餐組合，銷售套數也較去年同期成長，適時遞補業績，證明美食-KY提升產品競爭力的策略，在疫情影響下，更能換來消費者信心。展望二月份的情人節、農曆春節檔期，85度C也將推出全新的國際級IP聯名蛋糕，有信心能在兩大節慶加持下，銷售突圍而出。

美國確診人數減少，加州政府於1月25日解除居家禁令，美食-KY各州門市來客數全面較12月回升達雙位數。法人樂觀指出，美國新政府上任以來，增加購買2億劑疫苗，可望在夏天到來前，擴大疫苗接踵，目前全國施打疫苗也已經超過一億兩千萬劑。更重要的是，聯邦政府也要求在機場，以及搭乘多數大眾運輸工具時，例如火車、船隻、城市之間的巴士和飛機，必須配戴口罩，也可望協助改善疫情。法人因此也預期，未來數月美食-KY北美營收可望持續改善，加速重回成長軌道。

台灣一月下旬傳出群聚感染，疫情一度升溫，直接影響餐飲消費。雖警報已於日前解除，台灣85度C仍因應消費習慣改變，擴大與外送平台合作，除了既有的飲品及蛋糕選項之外，二月起消費者更能透過外送平台選購每天新鮮出爐的85度C麵包；透過豐富的產品線，可望在百花齊放的外送市場，搶下更多市場分額。在招牌的咖啡飲品方面，美食-KY也持續提供更多元化的選擇，一月間除了有榛果、香草兩款風味拿鐵全新上市，更有85度C第一屆咖啡大師選拔賽獲勝的冠軍哈密拿鐵；espresso、哈密瓜、牛奶結合的獨門方程式，由85oC咖啡大師手工調製，吸引消費者上門嘗鮮。

(工商 )