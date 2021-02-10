彰化縣政府在伸港推動第一座青年住宅，邀請一起來擔任青宅設計師 彰縣府新春期間，設計房型和車位等問券調查和並舉辦抽獎活動。（彰縣府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府在伸港推動第一座青年住宅，去年10月正式宣布以來，火力全開，於2個月時間內以公開甄選方式遴選設計團隊，已完成初步規畫，其中各界關心住宅房型及停車空間，為提高未來使用者的參與率，以規劃出最適合的設計方案，縣府特別於春節期間，舉辦青年住宅設計方案的問卷調查及抽獎活動，獎品有iphone12手機、ipad平板等。

彰化縣政府所規劃的青年住宅坐落在伸港鄉伸股段378地號，基地面積2.12公頃，分四期推出600戶「只售不租」的青年住宅，第一期將先興建150戶的公寓式住宅，房型規劃包括有1房1廳、2房2廳、3房2廳的格局。

一起來擔任「青宅設計師」，一起建構未來的家，彰縣府為使規劃貼切符合青年族群使用需求，首創邀請青年朋友們，共同參與規劃打造彰化青年住宅，問卷內容包括房型、停車方式及相關使用需求等，透過本次問卷調查，以規劃出最貼近年輕夥伴們住居方案。

只要設籍在彰化縣者，年滿20-45歲，在2月10日至2月28日24點止，活動期間上網填寫問卷成功者，就可參加抽獎活動，抽獎方式：採電腦公開抽獎辦理，獎項計有iphone12手機、ipad平板、智慧手環、1000及2000元禮卷等獎項，歡迎踴躍上網規劃未來的家，詳情請上彰化縣政府建設處網頁／活動快訊。

(中時 )