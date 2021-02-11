回應拜登與習近平通話 總統府：感謝拜登關心台海安全 13:332021/02/11 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張惇涵(總統府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登在美東時間10日與大陸領導人習近平通話，根據美國白宮公布的摘要，拜登在通話中強調美國對大陸脅迫台灣的行為表示關切。對此總統府發言人張惇涵表示，注意到美國拜登總統與大陸國家主席的相關通話，對於拜登總統在台海安全與人權議題上的關注，我們表達敬佩與感謝。 張惇涵還強調，作為國際社會一員，台灣將持續與美國在內等理念相近國家緊密合作，共同為印太地區的穩定與繁榮致力貢獻。 與拜登通電話 習近平：台港疆問題是中國內政 美方應尊重中國核心利益 拜登首度與習通話 關切北京對台專斷 與美貿易不公平 (中時 ) #拜登 #通話 #美國 #習近平 #總統府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 規格提高 國台辦副主任當發言人 04:102021/02/11 焦點新聞 命理師傳授除夕開運大法 壓歲錢這樣用更旺財 06:302021/02/11 運勢 社評／務實檢討傾美抗中策略 04:102021/02/11 焦點新聞 拜登上任來首次 蕭美琴進國務院會晤亞太助卿 06:552021/02/11 政治 美學者：北京對台施壓 限制美中關係改善程度 08:482021/02/11 國際 習近平和美國總統拜登通電話 相互拜年 11:022021/02/11 兩岸 NBA》獨行俠爆國歌爭議 聯盟急令止血 08:242021/02/11 體育 拜登上任後首訪國防部 承諾絕不讓軍方政治化 10:222021/02/11 國際 搞大你的錢3／從台灣買到海外股市創6608億天量 1股就可當特斯拉股東 10:402021/02/11 財經 拜登呼籲緬甸軍方放人 祭出凍結資產制裁 04:462021/02/11 國際 蔡總統撐香港 小年夜以廣東話拜年：民主是目前最好的制度 別放棄 04:102021/02/11 焦點要聞 政治熱門新聞 「罷琳」案宣告失敗？陳清茂曝奇蹟發生：皇天不負苦心人 - 政治 韓國瑜除夕發文：過去這一年艱辛不易 1小時34000人狂按讚 - 政治 林楚茵嗆趙少康何時退出中廣 遭酸：她說這話不會不好意思嗎 - 政治 3Q罷免比黃捷危險 媒體人爆台中盤口斷言結局 - 政治 小年夜宣布買到疫苗還開嗆 孫大千狠酸蔡政府：竟有臉出來邀功 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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