美國總統拜登在美東時間10日與大陸領導人習近平通話，根據美國白宮公布的摘要，拜登在通話中強調美國對大陸脅迫台灣的行為表示關切。對此總統府發言人張惇涵表示，注意到美國拜登總統與大陸國家主席的相關通話，對於拜登總統在台海安全與人權議題上的關注，我們表達敬佩與感謝。

張惇涵還強調，作為國際社會一員，台灣將持續與美國在內等理念相近國家緊密合作，共同為印太地區的穩定與繁榮致力貢獻。

(中時 )