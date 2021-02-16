印度「經濟時報」今天報導，南非一週前暫停採用英國藥廠阿斯特捷利康與牛津大學合作的疫苗後，現已要求生產這款AZ疫苗的印度血清研究所回收該公司2月初配送的100萬劑。

印度血清研究所（Serum Institute of India）生產阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學（Oxford University）共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗，是重要的疫苗供應商。上週這款疫苗已有100萬劑運抵南非，接下來數週將有另50萬劑送抵。

印度血清研究所尚未回覆路透社記者詢問。

小型臨床試驗顯示AZ疫苗對南非的變異病毒株501Y.V2輕症或中度患者幾乎不具保護效力之後，南非已暫停接種計畫，衛生部先前表示，可能把疫苗賣出。

阿斯特捷利康也曾根據南非金山大學（University Witwatersrand）與英國牛津大學研究數據表示，AZ疫苗對南非變異病毒株的輕症患者似乎僅具有限的保護效力。

南非尚未啟動疫苗接種計畫，但已決定先替醫護人員施打嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗。

「經濟時報」（Economic Times）發出這篇報導的同時，世界衛生組織（WHO）昨天表示，已授權AZ疫苗緊急使用。

(中央社)