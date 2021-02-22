台灣首批新冠肺炎疫苗將至，桃園市多位議員22日都希望力爭「桃園優先」，但歐洲因開打後傳出副作用，多國繼出緩打，議員褚春來直言應以市民健康為首要考量，而非只拚施打率，衛生局長王文彥強調不願打也不能強迫，一定會經過同意，也會審慎評估。

議員張桂綿和陳美梅22日在桃園市議會臨時會關心新冠肺炎疫苗進度，力爭「桃園優先」，也認為學童在成長發展中，抗體應該增加，卻未在優先排序內，爭取跟65歲以上銀髮長輩同梯施打。

議員褚春來則指出，台灣可望取得20萬劑牛津AZ疫苗，但AZ疫苗跟其他疫苗相比「效力低、副作用強」，連列為首波名單的醫界也傳出緩打甚至「拒打潮」，直言韓國點名65歲以上施打有疑慮要審慎評估，德法瑞都不建議長者施打，義大利甚至要求55歲以上要接種其他廠牌疫苗，擔憂：「沒人願意打怎麼辦？全部分配到桃園嗎？」強調若疫苗問題多，應以市民健康為首要考量，而非以施打率為唯一考量。

「不想打也不能強迫！」衛生局長王文彥坦言防疫力與安全性還要一段時間評估觀察，不諱言像是流感疫苗，去年曾因一個不安全案例大家就不施打了，強調一定要取得同意書才能施打，絕不會強迫，也會通盤考量，但若施打對象放棄就會遞延給後面排序者。

王文彥解釋，台灣要有防護力至少要3000萬劑疫苗，目前疫苗施打順利分三大部分、9項細項，第一大類為醫護和防疫人員，第二大類是65歲以上，第三大類65歲以下有疾病障礙者，在醫護方面4細項，會以桃園11家有收治確診新冠肺炎病患的應變醫院最優先，目前已收到1萬多份施打同意書要送交中央，「比我想像中高很多！」接下來依序才是沒收治確診者的應變醫院、其他一般醫院、門診診所等，但他評估最快也要2個禮拜後才能順利開打。

(中時 )