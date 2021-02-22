中國、印度自2020年武裝衝突後關係緊張，但近期兩國關係未再惡化。路透引述消息人士透露，印度擬批准45個中國的投資案，包括長城汽車 、上汽等。這些投資案於2020年暫停處理，消息人士稱，印度當局認為，該45項投資大多涉及製造業，不涉國家安全等敏感議題，獲先行批准。
報導稱，中國企業目前有約150個、規模逾20億美元的印度投資方案被暫停處理，美國、日本企業經香港投資的方案，也因為2020年中印衝突後受影響。
長城汽車2020年與美國通用汽車簽約，擬收購通用汽車在印度的汽車製造設施，涉資約2.5億至3億美元。長汽早前公布，擬在未來五年間，在印度投資10億美元，作為其國際化的主軸，包括從去年起在印度銷售汽車，並擬供應電動車。上汽則於2019年經其英國品牌MG銷售汽車，並在當地已投資4億美元。
長汽、上汽暫未回應上述消息。
(工商 )
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