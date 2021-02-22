2021亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議將於5月召開，東道主紐西蘭憂心小國接種疫苗進度落後，擬利用主辦國身分提議，APEC成員國間的新冠病毒防疫物資貿易，應予以免關稅待遇。

負責主持今年APEC資深官員會議的紐西蘭經貿事務官員維塔利斯（Vangelis Vitalis）接受《路透》訪問指出：「我們想傳達的訊息是，因應這樣全球性疫情，我們必須擴大國際參與。貿易無法化解危機，但仍能助一臂之力。」

身為今年APEC東道主的紐西蘭提議，21個APEC會員國間的藥品、醫療手術設備、衛生用品等運輸免關稅，同時放寬這類防疫物資的跨境流動限制。

維塔利斯透露，此提案須在未來幾周內達成共識，方可在5月登場的APEC貿易部長會議獲得批准。

部分APEC成員國去年就承諾，會保持新冠肺炎防疫物資供應鏈暢通，並撤銷防疫必需品的貿易限制，尤其是醫療補給品，但至今仍未採取明確行動。目前僅紐西蘭及新加坡有進一步動作，將被他們列為必需品的120多項防疫物資取消關稅。

維塔利斯指出，「只有紐、星這兩個小國有所行動令人不安。」紐西蘭盼5月的APEC部長聲明，能列出必要的防疫貨品和服務。

紐西蘭也打算鬆綁新冠疫苗的海空運輸，像紐國這樣的小國家日益擔心，醫療補給品會被大型經濟體買斷及控制。

儘管世衛組織（WHO）努力確保小國能分到新冠疫苗，但專家指出，富國大舉囤積疫苗和防疫必需品，貧窮小國只能靠大國施捨。

維塔利斯提到，紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）上月即警告，「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）對誰都沒有好處。

據美國約翰霍普金斯大學22日上午公布的最新統計數據，全球新冠肺炎確診數突破1.113億，死亡數超過246萬。疫情最慘重的美國，確診數逾2,800萬，死亡逼近50萬。

(工商 )