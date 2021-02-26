新北市三重區重安街16層樓大樓之5樓套房內部陳設。（新北分署提供／李俊淇新北傳真）

將進行拍賣的中和區興南路二段399巷內透天厝外觀。（新北分署提供／李俊淇新北傳真）

法務部行政執行署新北分署牛年開春後，將於3月2日下午3時首度舉辦「123聯合拍賣會」，推出29筆土地及8戶住宅，其中1戶為坐落在中和區烘爐地土地公山腳下之4樓雙併透天厝；另1戶為坐落三重鬧區大樓1間13坪套房；而三重區重新路5段巷內的6戶則為合併拍賣。

新北分署表示，中和區興南路2段的4樓透天厝為1家科技公司所有，因積欠營利事業所得稅、房屋稅及健保費合計約85萬元遭法院拍賣，每樓層均約20.85坪，加計屋頂突出物及陽台、雨遮，共約118.73坪，將進行第3次拍賣，底價為2118萬。

而位於三重鬧區大樓套房，位於重安街上16層樓大樓之5樓，因公司積欠欠營業稅及營利事業所得稅約1900萬元遭到法拍，室內連同陽台、花台共約13.42坪，為1房1廳1衛格局，將進行第2次拍賣，底價664萬4000元。

另外在三重區重新路5段613巷內閒置中之建物6戶則為太子汽車所有，因太子汽車及萬泰銀行創辦人許勝發涉嫌掏空萬泰銀行，名下不動產遭到法拍，每戶均約26.62坪，因陽台打通，6戶合併拍賣，底價合計5610萬元。

新北分署指出，會場中也將對於中和區、三重區及三峽區之土地20餘筆地進行拍賣。為免防疫出現破口，以上不動產拍賣目前均採「通訊投標」，相關拍賣資訊及通訊投標方式，可上新北分署官網查詢。

(中時 )