氣象局長鄭明典分析最近的春雨型態，南支槽激發的低壓偏北發展。（圖擷自鄭明典臉書）

氣象局今晨發布濃霧特報，台灣西半部地區易有局部濃霧。（圖擷自氣象局）

時序進入3月，春雨也已開始下了。氣象局長鄭明典分析最近春雨型態，因為南支槽激發的低壓偏北發展，台灣累積雨量比較有限，這對缺雨的南部不是好消息。除了雨情狀況，氣象局今（4日）晨還發布濃霧特報，目前台中能見度不足200公尺，林口和新埔鎮也籠罩在濃霚中，當地民眾出門請注意。

氣象局長鄭明典在臉書上發文分析春雨型態，春天，華南雲雨區先發展，然後不時的有南支槽東移，就把雨區帶出來！但是，最近的春雨，南支槽激發的低壓偏北發展，因此台灣上空的雨勢相對緩和，累積雨量比較有限。對此，不少網友留言說，真希望低壓能夠往南壓，南部真的缺水很久了。

氣象局表示，今日受華南雲雨區東移影響，雲量偏多，北部及東半部仍有局部短暫雨，甚至中南部也有機會出現零星降雨，提醒大家，天氣還沒那麼穩定，偶爾還是會有一些短暫的降雨，外出不妨攜帶雨具備用。由於東北季風持續減弱，白天溫度回升的幅度會較多，北台灣及花蓮高溫可以來到22至24度，其他地方在25到27度，至於低溫方面，北台灣約15、16度，其他地方在16到18度。

氣象局並在今晨發布濃霧特報，台灣西半部地區易有局部濃霧，目前台中有濃霧發生，能見度不足200公尺。有其他地區民眾回報，新北林口和新竹新埔鎮也籠罩在濃霚中，行車要特別小心。

(中時新聞網)