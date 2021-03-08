水情告急，氣象局預測3、4月單靠鋒面降雨不易紓解旱象；民間氣象專家彭啟明認為，5、6月西半部雨量偏少的機率較高，目前看不出颱風會提早生成，要用最壞的打算面對缺水問題。

因應枯水旱象、避免影響科學園區產能，經濟部水利署預計近日前往新竹科學園區，將與廠商以及竹科管理局共同討論鑿井作為備援方案的可行性與法源。

氣象局今天表示，未來兩週仍以東北季風影響為主，會有鋒面通過台灣帶來春雨，東北季風增強期間，迎風面的北部及東半部濕涼短暫雨，其他地區多雲到晴。

根據氣象局雨量預測，3月及4月偏少雨到正常，5月少雨的訊號略減弱，北部及中部正常到偏少，南部及東部以正常的機率最大。由於春季的天氣系統移速較快，預報不確定性較大。

氣象局預報員官欣平表示，台灣主要降雨來源包含梅雨季與颱風季，因此目前3、4月左右的時間只能視不定期的鋒面通過帶來降雨，但想要解決中南部地區旱象，單靠幾次鋒面通過可能不容易。

至於未來梅雨或颱風的預估，官欣平強調，目前氣象局主要天氣預報仍然是7日報、最多到10日報，天氣變化大，較難預測梅雨或颱風的情況。

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明告訴中央社記者，就天氣風險公司預測，3、4月雨量仍然偏少，5、6 月西半部可能仍然偏少的機會較高，降雨並不樂觀，「的確要用最壞的打算面對缺水的問題」。

彭啟明解釋，目前大方向的預測雨量都是偏少，因此梅雨季的雨量可能也較少；或許偶爾會有對流雲系的午後雷陣雨，但這就是「意外」，比較不易預測。

至於是否颱風會有提早生成的機會，彭啟明認為，目前還看不出會有任何的跡象讓颱風提早報到，應該還是會依正常的季節生成；但他也強調，歷史上台灣未曾連續2年沒有颱風，因此今年應該還是會有颱風經過台灣，但時間仍要再觀察。

至於鑿井取水，彭啟明說，這真的是「最後一步」，目前看來的確有可能走到這步；至於是否會引發地層下陷的問題，他解釋這部分需要水利單位評估，只要不是過量抽取就比較不會有問題。（編輯：陳清芳）1100307

(中央社)