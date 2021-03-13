清明節將近，因應新冠肺炎疫情，嘉義縣政府宣布自3月20日至4月5日清明掃墓期間，公私立納骨塔一律不開放民眾入塔祭拜，除火化、起掘晉塔可專案申請外，其他改以塔外開放空間設置供桌方式祭拜。

縣府今日表示，日前邀集各鄉鎮市公所、兩座私立納骨塔、嘉義市殯葬管理所等單位協商，考量清明將有大量祭祖人潮進入納骨塔內於祖先櫃位、牌位前祭拜，為避免防疫破口，會中決議清明掃墓期間縣內公私立納骨塔不開放民眾入塔祭拜。

縣府去年也因疫情不開放民眾入塔祭拜，並透過分流防疫宣導，使得提前祭祖人潮較前年上升1倍。嘉義市立殯葬管理所長盧春霖指出，配合防疫政策，去年清明節提早2周在塔外增設帳棚；而今年除提早4周，自13日起每周末派員輪流值班，服務掃墓祭祖的人潮。

縣府民政處長楊健人呼籲，請民眾配合相關防疫措施，戴口罩、勤洗手、以酒精消毒、維持安全社交距離，清明掃墓人潮眾多，請民眾提前祭祖避免交通壅擠，也可考量在家中廳堂祭拜，或多加利用鄉鎮市公所線上祭祖功能來表達追思心意。

(中時 )