用路人注意！阿里山林班地大火，台18線66k-76k全線封閉。

達邦公路邊坡林班地大火持續延燒，根據嘉義林管處回報，今天上午10點時火勢越過阿里山公路上方，目前66k-76k全線封閉，阿里山國家遊樂區下山民眾要從塔塔加方向下山，目前也發簡訊給觸口上山的民眾請他們改往其他的遊憩地點。

嘉義縣縣道169線約28.5公里處林班地昨天下午近2點時發生火警，在台18線即可見濃煙，嘉義縣消防局獲報後隨即派人車，並通知嘉義林管處，因風勢助長火勢，火勢蔓延至阿里山公路下邊坡，10點時已蔓延越過阿里山公路。

(中時 )