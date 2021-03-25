1.台積電(2330)：昨遭外資倒貨賣超60746張，加上昨夜ADR大跌5.16%，今早開低探至570元。

2.士紙(1903)：本業續好轉、開發有進展，今早再放量攻頂，近逼60關。

3.佳大(2033)：股價箱型整理近月，今早噴量疾拉漲停，飛越5日線。

4.高興昌(2008)：季線有撐，盤初挾量摸到漲停，衝過5日線。

5.海光(2038)：去年每股賺0.87元，為近年來表現最佳，今早挾量觸及漲停，一舉拿回5日線、月線。

6.中華(2204)：今年集團業績看增，多頭再重踩油門，開盤即噴量跳空漲停鎖死。

7.茂達(6138)：Q2報價喊漲，業績續旺，早盤帶量衝上130元漲停，跳上波段新高價。

8.廣宇(2328)：去年每股盈餘1.28元，擬每股配息0.65元，股價續漲近2%，站穩所有短均。

9.建通(2460)：營運亮點未滅，外資再度轉買超，晨盤續漲近2%，一度37.85元再登短波高點。

10.南電(8046)：營運表現持續看旺，早盤續戰逾14年半高價，觸及350元後漲幅收斂，仍漲近4%。

11.松翰(5471)：MCU題材助陣，內外資買超齊拱，人氣未退散，股價續漲逾3%，離百元僅差一步。

12.乙盛-KY(5243)：電動車題材火熱，獲自營商連4買，早盤強漲4%，重登80元高檔區。

13.瑞祺電通(6416)：鴻海攻電動車沾光，晨盤帶量攀揚3%，續創半年高價。

14.亞銳士(6171)：去年每股賺3.08元，擬配息1元、配股1.5元，開盤跳空漲停後遭獲利了結，漲幅收斂至5%，仍登逾10年高峰。

15.台康生技(6589)：生物相似藥解盲達標利多續發酵，在買盤追捧下連拉3根漲停，再寫天價117元。

16.南紡(1440)：今年紡纖本業及轉投資成長動能強，激勵晨盤放量衝高7%，改寫逾5年高價。

17.國統(8936)：水情吃緊未解，水資源概念受矚，早盤大漲近8%，創波段新高。

18.宏泰(1612)：今年訂單看至Q3，早盤漲逾3%。

19.凌群(2453)：去年獲利創高，今年智慧醫療可期，早盤帶量攻頂。

20.安勤(3479)：衝刺智慧醫療，早盤漲逾5%，朝60元靠攏。

21.萬潤(6187)：Q1不淡且今年EPS上看4元，早盤漲逾4%，登上月線、季線。

(編輯整理：李慧蘭)

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