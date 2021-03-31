彰化銀行31日舉行線上法人說明會，由董事長凌忠嫄及新上任的總經理周朝崇分別就營運策略及業務重點向投資人說明，由於2021年全球經濟情勢轉佳，放款成長動能將高於2020年，整體放款營運量以成長5～6％為初期目標，也就是優於台灣的經濟成長率。

周朝崇強調，今年要衝刺獲利、提高授信承作能量，並多方面增加手續費收入，對放款業務「審慎正向」，也將策略性布局，搶占後疫情時代企業轉型先機，尤其將爭取聯貸商機，可同時增益手續費收入。

此外，彰銀將因應高齡化、少子化及年金改革等議題，發展多元理財商品，並結合高資產團隊服務，提供客戶財富傳承規劃，積極打造財富管理業務為獲利「第二翅膀」。

周朝崇指出，數位時代來臨，加上新冠肺炎疫情爆發迄今，民眾交易型態改變加速數位金融的演進，彰銀將提供更多元化數位服務，包括建置新數位銀行APP、優化各項線上金融服務流程，並規劃發行新信用卡等。

凌忠嫄強調，今年除了堅守本業積極推展業務、提升獲利外，也將持續關注SDGs(永續發展目標)議題，將企業永續概念納入核心業務計畫及營運活動，同時致力於對各利害關係人的承諾，精進ESG(環境、社會、公司治理)作為。

法說會中，彰銀公布2020年全年營運概況，2020年合併稅前盈餘83.11億元，較前一年度減少38.53％，每股盈餘0.68元，資產品質部分，逾放比0.38％、備抵呆帳覆蓋率334.66％。

彰銀表示，去年績效主要是受到疫情及降息影響，使得營運績效表現不盡理想，不過在銀行持續優化存款結構提高活存比，加上降息使存款的利息成本下降，從2020年第四季NIM(淨利差)及SPREAD(利差)已經開始回升，今年將持續努力深耕中小企業授信及聚焦優質自用住宅房貸客群等，截至2021年2月底，利差的表現有繼續往上趨勢，但仍需注意市場利率變化。

周朝崇強調，後續觀察關注疫苗對變種病毒的效用、中美貿易及科技爭端的後續發展、地緣政治風險升溫以及近期美國十年期公債殖利率飆升，引發全球股市面臨修正的風險，彰銀將隨時因應調整營運策略。

(工商 )