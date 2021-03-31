美股跌勢不算太大，台股又有季底作帳行情可期，但台股今天仍震盪走低，盤中跌逾百點，跌破16500點整數關卡。

10時30分為止，加權指數來到16482.12點，下跌72.78點，成交值新台幣1591.42億元，8大類股漲跌互見，其中機電類股跌勢最兇，紡織類股小跌，泥窯、營建漲勢最明顯。

台積電盤中來到590元，下跌1.17%。大立光來到3230元，下跌0.92%。鴻海來到124.5元，下跌3.86%。

德信證券副總經理吳文彬表示，台股漲多遇壓，何時能夠轉強，目前在季線600元之下的台積電仍是指標，盤面上以漲價及缺貨概念股較受矚目，包括持續缺貨的驅動IC、缺櫃的航運股，以及塑化、鋼鐵、造紙等原物料股等。

吳文彬指出，盤勢輪動明顯，除漲價概念股受矚，因即將進入第2季股東會旺季，上市櫃公司配息較佳，高殖利率股也受到市場關愛，但多頭延續關鍵還是要看大型權值股，尤其是台積電。（編輯：趙蔚蘭）1100331

(中央社)