清明連續假期間重要幹道、賣場等易湧現大量民眾旅遊、掃墓，桃園市八德警分局為維持轄區交通行車順暢，4月2日至4月5日，在轄內各重要路口實施交通疏導措施，並針對台4線、大湳交流道等路段及八德區大安、霄裡等2處公墓周邊道路，適時派遣警力及義交維持交通秩序，並滾動式調整交通疏導措施，以期維持道路順暢，也提醒用路人勿任意違規及併排停車，可多加利用大眾運輸系統，以縮減旅遊交通時間。

八德警方表示，往來鶯歌及中壢方向間的用路人可走福德一路-＞和平路-＞建國路-＞新興路-＞新生路等路段行駛；另要前往宵裡公墓方向的用路人可走宵裡路-＞龍南路出來可接往中壢及平鎮地區來避開車潮，希望用路人能及早規畫行程路線，另再次提醒民眾因八德轄區介壽路段因捷運綠線施工車道縮減，請民眾多利用替代道路避免塞車。

八德分局分局長陳百祿呼籲，清明連假期間民眾出遊交通必然較為壅塞，請保持耐心駕駛，請用路人恪遵交通規則，注意保持前後安全車距，切勿酒後駕車，出遊前可先利用手機APP「桃園輕鬆go」或收聽「警察廣播電台」即時掌握路況。

(中時 )