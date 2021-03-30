雲林縣政府有鑑於去年西螺警分局警備隊警員執勤時因心血管疾病突發，來不及求救不幸喪生，特別動用第2預備金租用「警察版天倫D＋卡」救命手環，雲林縣長張麗善30日將200支救命手環贈予縣警局，提供給高風險或單獨值班警員配戴，避免憾事再發生。

「警察版天倫D＋卡」救命手環啟用儀式30日在雲林縣警局舉行，10餘名警員到場共同見證，救命手環可讓身體不適的警員利用手環發出求救訊號，並立即通報當下位置，全國首創的貼心裝置，讓警員們大讚「警察保護民眾，縣長守護警察」。

張麗善表示，感謝警察同仁為守護雲林鄉親生命財產安全，堅守崗位、無私奉獻，去年西螺警分局王姓警員在深夜值勤時心肌梗塞，未能即早發現於急救黃金時間內送醫，因而失去寶貴的生命，讓她深感遺憾與不捨，為此特別動用第2預備金，租用具GPS定位、血氧監測等功能的手環送給警察同仁佩戴，希望維護他們值勤時的安全與健康。

雲林縣警局局長朱宗泰說，200支智慧手錶分為2種，1種是具有定位救援功能的御手錶，提供一般同仁值勤時使用，另1種則是兼具量測血氧、SOS求救功能的定位錶，給患有高風險心血管疾病的同仁配戴，提醒同仁注意自己身體狀況。感謝縣長關注警察健康，讓同仁能在安全的工作環境下為民服務。

第1線警員指出，警察工作相當繁重，有些同事責任心重，經常不顧自己身體出現不適狀況，仍勉強執行勤務，長期下來健康情況亮紅燈，有人選擇退休養護身體，有人還是堅守崗位，救命手環能夠隨時守護警員的健康，是非常貼心的配備。

(中時 )