桃園市平鎮警分局為提倡同仁正當休閒活動及提前歡度兒童節，1日特別在亞運保齡球館舉辦保齡球聯誼文康活動，由協勤民力與各單位同仁參加，賽制分成個人賽及團體賽，並鼓勵同仁攜家帶眷互相交流聯誼，賽場上此起彼落的加油聲及歡笑聲，讓球館內充滿了歡樂，更讓每位警察同仁暫時忘掉工作的壓力。

平鎮警分局分局長李建民表示，為提倡同仁正當休閒活動及不涉足不正當場所，特別與平鎮警友辦事處主任葉雲宙共同舉辦保齡球比賽，除了能促進身體健康外、也讓同仁們相互聯誼、切磋球技，並透過運動競賽方式激勵團體士氣、凝聚向心力，增進同仁間情感交流。

除此之外，此次活動也適逢即將來到的兒童節，分局長李建民也邀請同仁們攜家帶眷共同參與，讓平日忙於工作的員警，透過球類運動同享親子之樂，這也是本次辦理聯誼活動的目標之一。

警察工作的辛苦程度，一般的民眾很難體會箇中辛酸，平鎮警分局也希望透過這樣的輕鬆的活動，暫時讓警察同仁能夠得到片刻的休閒，持續為民眾、為社會奉獻心力，讓警察成為民眾心中最強而有力的守護神，一起為了社會的祥和與治安而努力。

(中時 )