桃園市一名黃姓婦人6日下午前往平鎮區民族路玉山銀行匯款，由於婦人臨櫃匯款時神情慌張，邊講電話邊填寫匯款單，行員察覺有異，立即反應給前來簽到的巡邏員警，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區的60歲黃姓婦人，日前在臉書社群結識一位暱稱「張建成」的男子，兩人相談甚歡，且期間不斷的噓寒問暖，讓婦人漸漸的失去戒心，不久後該名男子佯稱急需用錢向黃姓婦人借款，並請婦人至附近金融機構協助匯款15萬元。

婦人不疑有他，二話不說就拿著存摺及印鑑跑到銀行準備匯款，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，且不斷的說電話，讓承辦的行員察覺有異，恰巧宋屋派出所巡邏員警前來簽到，行員趕緊請求警方協助，一起加入勸說婦人的行列。

起初婦人仍是深信不疑，執意匯款協助該名男子，但在行員及員警的勸說之下，員警並向婦人解釋詐騙集團利用「假交友」詐騙案例後，婦人才了解自己遇到詐騙，婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住存款。

(中時 )