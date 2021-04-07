6旬婦人參加親戚喪禮後失蹤，7天後在樹林內尋獲已亡。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

來義鄉古樓村64歲杜姓婦人3月31日到南和村參加親戚喪禮後，竟無故失蹤，族人除連日發動搜救外，也報警求助，但一直無所獲，直到7日上午終於在屏113線旁的樹林發現杜與其機車，不過杜已身亡多時，但現場無打鬥、車輛撞擊等痕跡。

潮州警分局指出，來義所3日13時許受理家屬報案後，立即調閱杜女手機定位，並協同村民一同搜尋，研判搜尋範圍介於文樂村至丹林村，終於7日8時20分許，在屏113線丹林段尋獲杜女及其機車都倒在路旁樹林內。

警方初步查看，發現杜女已死亡多時，但現場無明顯車輛撞擊及打鬥痕跡，己圍封鎖線管制，並由鑑識人員勘驗；警方表示，全案依規定製詢相關筆錄後，報由屏東地檢署檢察官相驗，持續調查杜女死亡原因。

杜女剛失蹤時，部落族人連日動員搜救，每天平均出動6、70人，7日上午也再次進行地毯式搜索，終於在案發7天後找到人，可惜已往生。來義鄉長莊景星指出，杜女的哥哥中風，平常都是她在照顧，聞此訊息後深表遺憾。

(中時 )