台鐵太魯閣號重大事故造成死傷慘重，究竟為何工程車會滑落邊坡，讓台鐵列車迎面撞上，各方開始究責，有人質疑台鐵為何沒有天然災害告警系統？反而用最貴的成本來做全台鐵路立體化、高架、地下化 工程，倘若台灣高鐵那樣快速的運輸都能有效利用軌道偵測系統，為何不能運用在台鐵？

臉書專頁《守護古都風貌 反對台南鐵路地下化》3日發文呼籲，有限的經費應當優先用在改善台鐵的運輸與工務安全，鐵路立體化因地制宜即可，而非本末倒置不優先改善台鐵行車與工務安全，還增加不必要又救援更困難的鐵路地下化或高架化路段。

貼文指出，無論是高架或是地下路段，都需要軌道偵測系統，不然也會遭遇異物侵入鐵道行駛安全範圍。貼文質疑掌政者為何要那麽貪婪，只想著鐵路立體化龐大的政商利益，而不管鐵路交通安全才是重要的，倘若台灣高鐵那樣快速的運輸，都能有效利用軌道偵測系統，為何不能運用在台鐵？

根據台灣高鐵網站資訊，天然災害告警系統(DWS) 共分為地震偵測器、氣象偵測器以及闖入偵測器三大類，是以台灣高鐵行控中心為管理中樞，密集佈設於沿線，隨時偵測地震、強風、豪雨、邊坡滑動、坍方、落石及洪水等狀況，並透過列車自動控制系統(ATC)即時傳送警訊至列車及行控中心，使列車駕駛及組員能迅速進行各項反應措施，確保行車安全。

《守護古都風貌 反對台南鐵路地下化》指出，鐵道地下化凸顯了事故發生後，逃生困難及救災困難的窘迫性，認為前瞻計畫的救命錢，應積極投入改善台鐵故障排除、人員訓練、人力不足、逃生應變SOP，內部外部教育訓練、落實工安教育等燃眉之急。

(中時新聞網)