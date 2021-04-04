台鐵太魯閣號列車2日花蓮清水隧道發生出軌事故，台鐵今晚再度召開記者會，對於外界質疑，台鐵為何沒有類似高鐵的天然災害告警系統，難道司機只能靠目測判斷前方路況？台鐵局副局長朱來順坦承，已經在思考相關的改善措施，有收到指令開始要去研議。

根據最新監視器畫面，當台鐵司機員發現前方工程車時，駕駛只有不到7秒的時間可以反應，根本來不及剎車，更令外界質疑，難道司機員只能用目測來判斷前方路況？台鐵有沒有類似高鐵的災害告警系統？朱來順表示，已經在思考高鐵的運作方式，包括安裝感應器等等，台鐵局已收到指令開始要去研議。

【LIVE直播】太魯閣出軌事故調查報告 台鐵召開記者會說明｜2021.04.04

前立委孫大千踢爆，其實台鐵的監視預警系統去年底早該完工，據了解，這套系統將會運用AI人工智慧來辨識，若有外物入侵軌道，就會自動通知列車，若早一點完成，也許這次悲劇就不會發生。

太魯閣事件可避免?! "預警系統"台鐵去年該完工

根據台灣高鐵網站資料，天然災害告警系統(DWS)是以台灣高鐵行控中心為管理中樞，密集佈設於沿線之各項偵測設備，隨時偵測地震、強風、豪雨、邊坡滑動、坍方、落石及洪水等狀況，並透過列車自動控制系統（ATC）即時傳送警訊至列車及行控中心，使列車駕駛及組員能迅速進行各項反應措施，確保行車安全。

稍早臉書專頁《守護古都風貌 反對台南鐵路地下化》也發文呼籲掌政者，有限的經費應當優先用在改善台鐵的運輸與工務安全，鐵路立體化因地制宜即可，而非本末倒置，用最貴的成本來做全台鐵路立體化、高架、地下化工程，更徒增救援困難。

(中時新聞網)