美國財長葉倫重申調高美國公司稅率屬合理，高科技股殺低，受到英特爾斥資200億美元在亞利桑那建廠打擊，台積電(2330)ADR大跌約5.2％。不過，台股今天開低震盪，台積電買盤力撐，跌幅僅1％，指數盤中在金融股點火，鴻海(2317)翻揚帶動，大盤由黑翻紅，觸及月線下緣，預估今天成交金額在3300億元左右。

分析師指出，指數昨天跳空跌破月線，收盤並未站上，今天反彈到月線附近再度承壓。5日線及月線維持下彎，估計到周五月均線開始扣抵15953點，月線走平機率才大，這兩天走勢將為關鍵，若無明顯反彈，月線下彎趨勢將無法改變。

另外，台股成交量緩步下降，多頭追價力道有限，就日線的KD指標來看，KD指標交叉往下的趨勢持續，KD開口仍持續擴大，RSI指標也從51多方區跌落至50以下空方區，短線量價、技術指標偏向整理。

本土業內、投信法人、集團第1季底作帳等因素下，中小型股相對強勢，櫃買指數這周呈現高檔震盪整理走勢，有題材的中小型股各自表現，不過，櫃買指數量能有萎縮跡象，是否潮水逐漸在退則是需要留意地方。

(時報資訊)