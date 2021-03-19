員林蜀葵花季活動今年邁入第七年，首度移師至西區大埔里運動公園旁農田辦理，19日開園首日就迎來宜蘭的遊覽車團客，眾人爭相拍照，員林市長游振雄熱情接待這群遊客。（謝瓊雲攝）

員林蜀葵花季邁入第七年，今年正式開園，蜀葵花已陸續綻放盛開，迎風搖曳美不勝收。（謝瓊雲攝）

員林蜀葵花季邁入第七年，今年正式開園，蜀葵花已陸續綻放盛開，迎風搖曳美不勝收。（謝瓊雲攝）

員林蜀葵花季新地點位在大埔里運動公園旁，占地逾0.8公頃，且交通便利、停車空間充裕。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

邁入第7年的員林蜀葵花季，今年首度移師西區公園、大埔里運動公園舉辦，19日正式開園，首日就迎來宜蘭的遊覽車團客，眾人入園爭相拍照打卡上傳美照；員林市長游振雄說，新的蜀葵花園區交通便利、停車場也更充裕，盼帶動西區觀光發展人潮。

游振雄表示，每年3、4月員林蜀葵花季，都會吸引上萬名遊客慕名前來賞花，成功打響南區公園與周邊景點人潮，考量該處農田連年種植蜀葵，需休養恢復地力，且因周邊道路狹窄大型遊覽車出入不易，賞花期間交通打結困擾在地居民，經評估才決定移至西區辦理。

游振雄說，公園旁農田鄰近員埔路，面積逾0.8公頃，去年休耕後種下上萬株蜀葵，由公所農業課攜手大埔社區重現蜀葵花迷宮，盼花季帶動周邊觀光，均衡員林各區發展。

蜀葵花季最早開始於台南學甲，公所已故前觀光文化課長詹錫芬當年率隊前往考察觀摩後，引進蜀葵花種植，年年帶領公所團隊同仁留種子育苗，甚至自行繁殖雜交出更多色系的蜀葵花品種，也讓蜀葵花海愈來愈繽紛，許多遊客來賞花，還能免費領取蜀葵種子回去種植觀賞，員林蜀葵花季最後名氣甚至超越學甲蜀葵花。

公所農業課指出，蜀葵花期長達1個多月，花季期間每天上午7時至晚上6時免費開放，預計開放至4月底，仍須視氣候、花況而定，3月27日當天更有熱鬧開幕活動，當天有許多精采表演還可參加摸彩；配合花海養護，4月12日休園一天、暫不開放。

(中時 )