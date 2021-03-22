受到新冠疫情影響，新春期間總是為台南鹽水帶來人潮的月津港燈節今年首度暫停辦理，但隨著疫情趨緩，各類官方與民間活動也照常舉行，鹽水月津港燈節現在也傳出即將復辦，時間將訂於6月下旬。

今年鹽水月津港燈節停辦，但12件已經完成的藝術作品仍照原計畫部制，分散在親水公園沿線的多個展區，讓藝術家辛苦創作的成果不至於白費，少了人擠人的情形下，反而帶來更悠閒舒適的參觀品質，前來走訪的民眾都有不錯口碑，當時南市府也說不排除再擇期續辦燈節。

隨著新冠疫情狀況趨緩，戶外活動持續登場，包括六甲落羽松季、白河木棉花節、學甲蜀葵花節及台南香科年等都照常舉辦，市府團隊經過討論，也決定復辦月津港燈節。

據了解，除了已經完成的12件藝術作品外，其他燈節作品也陸續完成，但因故未對外展示，讓不少藝術家感到遺憾，現在將照原定燈節展區計畫布置，在6月26日到7月18復辦，也將燈節連續辦理的紀錄延續下去。

(中時 )