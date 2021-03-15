陳德黽老師的學生也都齊聚一堂，到學校致贈花束給老師。（吳建輝攝）

陳德黽老師的學生來自社會，參展學員釋悟水師父，也在現場彩繪絹扇吸引賓客駐足欣賞。（吳建輝攝）

彰化縣員林家商藝廊舉辦「陳德黽師生作品聯展」，說到陳德黽老師的學生，有許多是國內名家，像是農夫畫家許真珠、黑手畫家黃淑慧等等，「陳德黽師生作品聯展」展出作品包括國畫、彩繪衣服、絹扇、瓷盤、杯子、燈籠等，將在員家圖書館展出到 4月9日。

1950年出生的陳德黽老師，專研中國歷代名家風格技法，熱愛於花、草、鳥畫的創作，擅長中西繪畫觀念的融合，而學員有許多素人畫家，像是農夫畫家許真珠、油壓行老闆娘黑色畫家黃淑惠、退休警察陳金寬等等，帶領他們進入國畫的異想世界。

陳德黽老師說，學畫永遠不嫌晚，只要肯投入時間及心力，不同的人與不同的人生歷練，淬鍊過後的作品反而會更有深度；65歲的農夫畫家許珍珠說，她49歲時收到一張名信片，覺得很美才開始學畫，沒想到話就是50年，而黑手畫家黃淑慧同樣50歲才學畫，擅長畫牡丹。

員林家商校長陳定宏表示，所有展出的作品，充分展現出藝術源自於生活，所有素人畫家都將人生經驗與情感，帶入所有作品當中，陳德黽老師也常常帶領學生從事公益活動，都相當值得學生學習與效仿，不論工作、課業有多麼繁忙，都能從藝術創作當中，去紓壓自己，更增加對藝術的涵養與美感鑑賞力。

(中時 )