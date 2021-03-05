學甲蜀葵花文化節可愛藝術裝置。（劉秀芬攝）

學甲蜀葵花文化節可愛藝術裝置。（劉秀芬攝）

學甲蜀葵花文化節可愛藝術裝置。（劉秀芬攝）

於學甲蜀葵花文化節市集消費滿200元，就送植物槌染提袋DIY體驗，打卡送蜀葵防疫隨身皂。（劉秀芬攝）

台南市學甲區公所2021學甲蜀葵花文化節活動，13日起將於光華里「蜀葵專區」登場，4公頃的蜀葵花、鼠尾草、雞冠花、萬壽菊率續綻放，還有20公頃的小麥田美景，花燈藝術裝置，吸引不少遊客前往拍照打卡。

學甲區公所為配合休耕農地活化政策，在休耕田區種植4公頃的蜀葵花海，每年2~3月中下旬，都會吸引約10萬人次前來參觀，今年因1月寒流生長遲滯且配合防疫，延後至3月13日開幕。

開幕當天，將恭請頭港鎮安宮福德正神「軟身伯公」現場祈福，台南市管樂團及在地中、小學帶來精采音樂表演，還有在地青農的安心無毒生鮮食材展售市集、小小警察花落米體驗及好書大家讀最佳少年兒童讀物展；於市集消費滿200元，就送植物槌染提袋DIY體驗，打卡送蜀葵防疫隨身皂。

為推廣蜀葵種植並配合活動行銷，學甲公所每年同時舉辦「蜀葵花寫生比賽」，邀請愛好繪畫藝術的大小朋友前來學甲，透過畫筆記錄蜀葵花海盛況，以及在地美好景緻和豐富產業人文。

每年陪襯展出的藝術裝置，今年由在地子弟莊銘憲設計、在地企業及慈濟宮贊助經費，以飛蛾為主題設計「蝶戀蜂情花菈菈」花燈，在滿是蜀葵花、鼠尾草等花海中，蝴蝶與蜜蜂翩然起舞，花與蝶相互爭豔。環境保護局利用回收資源創作的美學童話作品，有可愛的乳牛、熊貓等可愛動物，讓小朋友開心合照。

除了13日開幕活動，至清明連假期間，蜀葵花專區前周周有音樂、舞蹈表演，21日上午則有「蜀葵花藝術Party」活動，由在地藝術團體接力上陣，有創鼓、芭蕾、民俗舞蹈、流行歌曲演唱等精彩表演及農特產品展售，邀全國民眾假日一同到學甲郊遊賞花。

代理區長王文波表示，由於開幕活動地點位在戶外空曠空間、通風良好，經過區公所風險評估，向衛生局提出防疫計畫後決定續辦，公所也會做好防疫措施，請民眾配合。

(中時 )