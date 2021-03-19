清明連假4天（4月2日至5日）去哪玩？為鼓勵民眾連假期間搭公共運輸出遊，公路總局自4月1日0時至4月5日24時止推出多項優惠，包括：90條國道客運可享平日優惠價或原票價85折；使用電子票證搭國道客運路線、台鐵、高鐵後，10小時內轉乘在地客運，可享在地客運一段票或基本里程免費優惠；使用電子票證搭乘43條「台灣好行」路線可享半價。

欲前往東部旅遊者可享更多優惠：搭乘北花國道客運來回票僅需400元；抵達東部之後，憑北宜、北花國道客運票證在當地租車，可使用「在地有腳」優惠方案，且回程最高折抵客運票價200元；4月2日至5日期間，凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買「台灣好行」體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程再抵200元（但不能與租車優惠同時使用）。

另外，國人習慣清明節（4月4日）上午掃墓，公路總局彙整全國19處鄰近省道的墓園周邊道路，建議民眾利用大眾運輸，以免塞車之苦。

公路交通方面，預估清明節連續假期車潮自4月1日（星期四）下午起陸續出現，觀光旅遊車潮4月2日至4月4日上午於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則集中於4月4日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。

高速公路局預估11處國道易壅塞路段，公路總局已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」https：／／168.thb.gov.tw及「幸福公路App」查詢路況資訊，且於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌（CMS）及幸福公路App即時路況。詳見公路總局網站http：／／www.thb.gov.tw，或下載「幸福公路App」。

(旺報 )