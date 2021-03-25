清明節將至，淡水、三芝地區等各墓園大都分布於北新路(101線)沿線山區，限於山區地形道路狹窄且替代道路匱乏，預期3月27、28日及4月2日至5日(清明節連續假期)將湧入大量掃墓車潮，由於民眾已習慣行駛北新路前往，掃墓期間車流量的驟增，可能造成交通車多速緩之情形。

淡水警分局於上述掃墓期間，將視北新路道路交通流量，實施彈性分流疏導及管制措施如下：

一、視北新路車流量狀況，啟動總量管制掃墓車輛自淡金、北新路口進入北新路，並設牌面指引車輛行駛替代道路，改由奎柔山路(北8線)、大湖路(北7線)分流上山(當地居民憑證明文件不予管制)。

二、北新路自6.2K處至北新路、大湖路口(北海福座與懷恩聖地墓園前)實施交通管制，前往北海福座墓園掃墓車輛請前行至福圓路口迴轉候排進入，避免因園區停車場動線不良，造成車速減緩致影響其他用路人。

三、北海福座墓園區停車場滿場後，請遵從執勤及現場工作人員指引右轉至大湖路臨時停車場停放，搭接駁專車入園。

另為紓解北新路(101線)下山壅塞，請掃墓民眾多加運用替代道路行忠路(北6線)、奎柔山路(北8線)、三芝區大湖路(北7線)、北3線(往臺北市北投方向)分散車流，北新路下山車流量大時一律在淡金、北新路口右轉淡金路（管制直行與左轉）；另往臺北市方向車輛請行駛至淡金路、新市ㄧ路口迴轉，以避免北新路車流回堵。

淡水警分局呼籲民眾多利用大眾公共運輸系統及各墓園區接駁專車前往，出發前洽各墓園區詢問相關動線，如自行駕車請配合員警及協勤人員指揮，以期清明祭祖行車順暢。

(中時 )