經濟部工業局居中牽線下，中華民國觀光工廠促進協會、旅行商業同業公會全國聯合會，及遊覽車客運商業同業公會全國聯合會，25日共同簽署「國民旅遊、產業觀光、百萬成團」合作備忘錄，將促進千萬人次的國民旅遊，預期可帶動40億元以上商機。

經濟部常務次長林全能與交通部長林佳龍蒞臨見證下，中華民國觀光工廠促進協會理事長許立昇、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁，及中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會副理事長林建宏等三人，共同簽署合作備忘錄，並提出合作方案，由觀光工廠協會，提供體驗與優惠方案，旅行業與遊覽車業帶領人潮到觀光工廠，將促進千萬人次的國民旅遊，預期有40億元以上商機。

會中也舉辦媒合商談會，共逾700位業者響應商機媒合。林全能表示，觀光工廠在經濟部工業局歷年來的輔導之下，已成為台灣旅遊的新興力量，目前全台已有156家通過經濟部評鑑的優質觀光工廠，並持續以每年10家的速度成長，2020年參觀人潮1,900萬人次，創造50.9億元的觀光產值，未來經濟部將致力於觀光工廠的擴大輔導認證、加深觀光工廠的服務品質，及資通訊科技（ICT）輔導，帶動觀光工廠未來的發展願景。

(工商 )