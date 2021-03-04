連2日濕冷天氣，今(4)日氣溫逐漸回暖。中央大學大氣象科學系兼任副教授吳德榮表示，華南有中層雲系間歇性移入台灣，各地雲量偏多、今晚至明晨雨勢較為明顯，雨區也會擴大。周六有鋒面報到，中部以北、東半部轉局部雨，並有較大雨勢，到周日至周一降雨範圍才縮小，而下周二、三另有一波東北季風，全台氣溫將下降。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，今晨陸地上零散雲層，華南有中層雲移出；陸地雖有零星飄雨但很不明顯。預估今日氣溫北部15至24度，中部14至26度，南部15至27度，東部14至26度。

吳德榮表示，最新歐洲模式顯示，今、明兩天東半部有局部短暫雨的機率；華南有中層雲系間歇性移入台灣，各地雲量偏多、偶有飄零星小雨；今晚至明晨中層雲較厚、降雨較明顯，影響範圍也較大。大氣雖漸回暖、但雲量偏多，氣溫回升幅度不大，各地白天舒適、早晚稍涼。中南部易有霧及空汙，金馬也容易起霧。

吳德榮分析，受到鋒面影響，周六下午至下周日晨、中部以北、東半部轉有局部雨，並有較大雨勢；冷空氣不強、低溫略降。下周日白天起至周一鋒面過後、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。下周二、三另一波東北季風增強，氣溫稍降；北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。

(中時新聞網)