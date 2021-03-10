東北季風影響，今天北部、東部有局部短暫雨，全台早晚較涼，沿海留意強陣風。中央氣象局表示，明天回暖一天後，周五晚起受到新一波東北季風影響，水氣相對較多，雨區主要在北部、東半部，加上華南持續有中層水氣移入，中部山區也有零星降雨，直到下周一東北季風才減弱，北台灣氣溫回升。

據氣象局資料顯示，周四（11日）東北季風減弱、水氣減少，北部、宜蘭、花蓮氣溫回升，白天舒適高溫約24至26度；東半部雖然仍有局部短暫雨，但降雨機率降低，雨區範圍縮小，西半部晴到多雲。

氣象局表示，周五（12日）晚起下一波東北季風增強，水氣漸增且相對較多，北部、東半部局部短暫雨的機率提高，中部山區也有零星降雨。周六、周日（13日、14日）東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，約17到21度，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區由於華南持續有中層水氣移入，也有零星降雨。

氣象局表示，下周一、下周二（15日、16日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，東半部局部短暫雨，西半部晴到多雲。氣象局也提醒時序進入春天，天氣變化快速，須隨時留意最新氣象資訊。

(中時新聞網)