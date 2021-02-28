新冠肺炎疫情延燒超過一年，臺灣去年在防疫上成績優異，外媒「彭博」在年底彙整出的「全球防疫韌性」排行榜中，高居全球第2；但今年全球瘋搶疫苗，臺灣在購買疫苗的問題上處處碰壁，使得今年的排行中，臺灣在「人均疫苗覆蓋率」這點上遠遠落後給其他國家，排名跌落到第7名，讓許多網友崩潰了。

根據彭博2月公布的最新排名，全球防疫韌性分數前5名分別為紐西蘭、澳洲、新加坡、芬蘭和挪威，大陸位居第6，臺灣則排名第7；造成這個排名的最大原因就是臺灣的疫苗問題，因為在購買疫苗上處處碰壁，造成疫苗的「人均疫苗覆蓋率」僅有37％，遠低於紐西蘭的247％、澳洲的250％以及新加坡的85％，甚至還低於排名第10泰國的45％，使得整體評分被拉低。

儘管臺灣在「最近1個月每10萬人新增確診」和「每百萬人死亡人數」兩個項目中均為0，但沒有疫苗的硬傷還是讓我們的排名跌落至第7。

該議題在論壇上引發討論，網友表示「如果有這個項目，那台灣分數低是實在的」、「彭博文章最好的部分是視覺設計吧」、「如果疫苗數量納入防疫排名，我國名次下滑很正常」、「台灣防疫本來就輸大陸很多，漏洞百出而且買不到疫苗，再不撤換陳時中，換成楊志良或柯文哲這種真正懂的人，很快防疫排名就會下降到後段班了」。

(中時新聞網)