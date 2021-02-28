大陸海關總署日前宣布3月起封殺臺灣鳳梨進口，對此，民進黨立委王定宇昨(27)日在臉書上傳影片，痛批大陸打壓臺灣農產品，更稱這次大陸的打壓，是聯合臺灣親中勢力，要打壓民進黨政府；對於王定宇的說法，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」狠酸，表示民進黨都執政5年了，雞蛋還是放在同個籃子裡，到底還想怪誰？

王定宇在臉書影片中表示，大陸這次封殺臺灣鳳梨的行為，是聯合境內親中勢力，要打壓民進黨政府，但受傷的卻是臺灣無辜的農民，他指出，民進黨政府已經編列10億的緊急預算，要協助臺灣鳳梨農熬過這個難關，更希望國際可以比照去年底澳洲紅酒、龍蝦遭到大陸打壓時的做法，協助台灣鳳梨度過這個困境。

「韓黑父母不崩潰」表示，王定宇的這個說法，基本上就是承認當朝執政5年來對於外銷轉型「啥事都沒做」吧？民進黨政府執政以來不停喊著新南向政策，花了這麼多錢，如今對陸貿易出現危機，應該是新南向要拿出效果的最佳時機，結果發現雞蛋還是在同個籃子裡，何其諷刺！

該議題引來其他網友的討論，表示「很會嘴，卻無實際做為，很符合台灣價值」、「籃子找了六年，錢也花了不可計算就是找不到」、「仰賴大陸籃子卻還在說是大陸需要台灣，不買了就說別人蠻橫」、「怨天尤人推諉四方只表示自己懦弱無能」、「台南佔最大出口量，王定宇身為台南立委還在那邊嘴東嘴西」。

(中時新聞網)