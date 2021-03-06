北京修改香港選制，陸委會不甘寂寞地表示，這是以「愛國者治港」達成「愛黨者治港」的目的。大陸國台辦回批，民進黨政府慣於惡意操弄香港事務，亂港謀「獨」，用心險惡，不會得逞。

北京為何要修改香港選制？回歸中國23年之久的香港，因殖民地國遺孽長期盤據，數百萬港人未能及時融入中華文化及中國制度，還有數百萬港人擁有雙重國籍和雙重國家認同，以至於小小的殺人疑犯陳同佳引渡事件，遭人煽動，演變成反中暴亂。

這是反修例暴亂的根本性政治社會結構問題，也是北京制訂港版國安法、修改香港選制的根本原因。

換成另外一個西方國家發生類似的暴亂，中央政府改不改制？要不要限制參選人的國籍？要不要確認從政者的政治認同？德國統一後，若是蘇俄共黨繼續操控著東德的政治團體與政客，德國中央政府豈不頭痛？豈能任由俄國攪局？

別的不說，民進黨和台獨不是成天將「愛台灣」喊得震天價響？彷彿生長在台灣的外省人和外省第二代都應該被認定是不愛台的族群。陳水扁執政時，台灣不是嚴禁嚴查擁有雙重國籍的人不得參選嗎？馬英九參選總統時，民進黨和台獨不是主張馬生於香港、極力攻訐馬是「香港腳」嗎？

蔡政府只容許「愛台者治台」，只容許「愛黨者治媒」「愛黨者治台」，卻不許北京推動「愛國者治港」、「愛黨者治港」？口口聲聲愛台灣的民進黨，連顆小小的鳳梨都搞不定，哪裡還有閒暇去對香港問題指手畫腳？

再說，民進黨既然主張一邊一國、主張兩國論，蔡政府既不認同兩岸一家親，又不承認九二共識，回歸祖國中國大陸的香港，干卿何事？跟著西方帝國主義屁股後頭，搖尾狂吠，很光榮嗎？