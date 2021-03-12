大陸選秀節目《青春有你3》本週播出訓練生以年齡分組進行運動會，並讓訓練生變身舞台總導演自主創作「我想舞台」，邀來學姊THE9擔任嘉賓傳授經驗。節目中THE9與Lisa敘舊視訊，Lisa也溫暖邀請「有時間的話我會打電話給書欣，然後視頻聊天」，機靈的安崎馬上邀請大家和Lisa群聊，趁勢想加對方微信，虞書欣佔有慾啟動，搞笑騙Lisa「微信一個帳號只能加一個好友」。

Lisa透露在錄製第二季時，因為疫情關係只到現場2次，非常想念火鍋，幕後花絮中，也能看到她在錄製空檔喊「我很餓」，然後吃起雪花酥，吃播霸主潘瑋柏不枉多讓，拿起泡麵跑到鏡頭前和Lisa比拚吃播，讓Lisa不甘示弱地秀出炸雞正面對決，虞書欣羨慕問「怎麼都吃不胖」，Lisa表示「因為每天都在跳舞，有很多演出，所以要補充能量」。

與此同時，李榮浩也在一旁笑潘瑋柏「人家炸雞你只是泡麵」，激起潘瑋柏的鬥志，要節目組準備滿漢全席，結果只來香腸，他依然來者不拒，吃得津津有味，當節目組要收回最後一根時，潘瑋柏還意猶未盡要回來吃。Lisa再秀香腸年糕串，讓潘瑋柏、李榮浩、虞書欣螢幕前看得直流口水，Lisa也不忘邀約「來這裡吧，我帶你們去好地方」，虞書欣興奮地答應，還邀約李榮浩、潘瑋柏一起。節目每週四、六晚上7點在愛奇藝國際站播出。

(中時 )