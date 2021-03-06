藻礁公投引發各界關注。（藻礁公投小組提供／林良齊台北傳真）

藻礁公投連署突破50萬份，但民進黨政府有別於在野時高舉環保大旗，如今卻一再表示，中油三接站計畫若中止，要選其他地方，至少推遲超過10年以上，電力恐因此吃緊，引發外界質疑是為實現「2025非核家園」政策。前民進黨立委沈富雄5日分析認為，民進黨應該有人要提出2050零碳排國家，也就是2025非核家園vs.2050零炭排國家，因為這才是世界趨勢。

珍愛藻礁連署份數屢創新高，甚至一舉突破環團設下的50萬份安全門檻，勢必能在5月時宣布成案。沈富雄5日對此在政論節目《少康戰情室》中分析，現在因為大家聚焦在時間迫切，有點「見樹不見林」，所以就只看到藻礁，那其他的事情好像都這個事不關我，不過，這件事情其實牽涉很大，他認為民進黨「不妨重新給它磨一磨，再重新拿出來講」。

沈富雄認為民進黨的2025非核家園目標，應該要有人提出「2050零碳排國家」，也就是2025非核家園vs.2050零碳排國家，畢竟因為零碳排是世界的趨勢、世界要求，連比爾蓋茲新書也主張2050太慢了，大家應仔細探究天然氣、核電、風電、水電的利弊得失，不妨重新討論。

至於民進黨政府為反制藻礁公投，經濟部長王美花5日指出，三接若喊卡，減煤成果將走回頭路，這不是恐嚇，是因為電力「有下就要上」，如果電力沒有，一定要有替代方式，而別的方式就會增加燃煤供應。總統府發言人張惇涵呼籲環團應理性思辨公共政策，少一點攻擊。

(中時新聞網)